ФАС проверит сервис Booking.com после жалобы "Опоры России"

Объединение предпринимателей "Опора России" направило в Федеральную антимонопольную службу письмо с жалобой на Booking.com. Как считают в организации, Booking.com, пользуясь монопольным положением, навязывает владельцам гостиниц политику паритета цен, сообщает РИА "Новости".
Отели не могут устанавливать цены ниже, чем на площадке Booking.com, иначе они будут понижены в рейтинге, а при систематических нарушениях онлайн-сервис останавливает сотрудничество с такими гостиницами. При этом отели должны платить комиссию сервису, которая составляет не менее 15%, что противоречит антимонопольному законодательству, считают в "Опоре России".
В пресс-службе ФАС агентству заявили, что документ поступил в антимонопольное ведомство и в установленные законом сроки будет рассмотрен.
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