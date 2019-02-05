ФАС проверит сервис Booking.com после жалобы "Опоры России"

Отели должны платить сервису комиссию не менее 15%, что противоречит антимонопольному законодательству, считают в организации.

Объединение предпринимателей "Опора России" направило в Федеральную антимонопольную службу письмо с жалобой на Booking.com. Как считают в организации, Booking.com, пользуясь монопольным положением, навязывает владельцам гостиниц политику паритета цен, сообщает РИА "Новости".

Отели не могут устанавливать цены ниже, чем на площадке Booking.com, иначе они будут понижены в рейтинге, а при систематических нарушениях онлайн-сервис останавливает сотрудничество с такими гостиницами. При этом отели должны платить комиссию сервису, которая составляет не менее 15%, что противоречит антимонопольному законодательству, считают в "Опоре России".

В пресс-службе ФАС агентству заявили, что документ поступил в антимонопольное ведомство и в установленные законом сроки будет рассмотрен.