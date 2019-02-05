Клинцевич об американских ракетах на Курилах: Мы своей территорией не торгуем

Сенатор призвал японские СМИ "успокоиться", потому что такое не произойдёт "по крайней мере в ближайшие 283 года".

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Лайфом исключил возможность появления американских ракет на Курилах.

— Никогда такого не будет, мы своей территорией не торгуем, на нашей территории никакие американские ракеты стоять не будут. А вот то, что наши будут стоять и обеспечивать безопасность нашей страны, я такое не исключаю, — заявил он.

Он отметил, что в мире сейчас "неспокойно", что лишь уменьшает шансы появления американских ракет на Курилах "в ближайшие 283 года". В связи с этим он призвал японские СМИ "успокоиться".

Как писал ранее Лайф, японские СМИ выразили мнение, что четыре российских острова, на которые претендует Токио, могли бы стать идеальным местом для размещения американских ракет.