Ответ России на выход США из ДРСМД. Шойгу поручил создать наземные "Калибры"

Использование таких ракет даст возможность сильно сократить сроки производства нового оружия и объёмы его финансирования.

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности нужно разработать в 2019–2020 годах, и в эти же сроки необходимо создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

— Генштаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019–2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, хорошо зарекомендовавшего себя в Сирии. В эти же сроки нам нужно создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, — сказал он.

По словам министра, данные меры реализуются в связи с приостановлением Соединёнными Штатами Америки выполнения обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

В то же время они работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент РФ поставил ... задачу принять ответные зеркальные меры Сергей Шойгу

По словам министра, применение ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении даст возможность сильно сократить сроки производства нового оружия и объёмы его финансирования.

— Также важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных комплексов, — добавил он.

Шойгу поручил замглавы Минобороны Алексею Криворучко "в короткие сроки открыть соответствующие опытно-конструкторские работы в рамках выделенных по государственному оборонному заказу на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов ассигнований посредством перераспределения средств на выполнение указанных работ".