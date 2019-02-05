Песков: В Кремле не планируют встречаться с представителями "Талибана" в Москве

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Песков: В Кремле не планируют встречаться с представителями "Талибана" в Москве

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Фото: © Pixabay

Встреча с представителями движения "Талибан"*, которые прибыли в Москву для участия в конференции по Афганистану, в Кремле не запланирована. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Контактов в Кремле не запланировано. По остальным вопросам рекомендую обратиться в Министерство иностранных дел, — сказал Песков журналистам.

Конференция по Афганистану проходит в Москве 5 и 6 февраля. Кроме российской диаспоры афганцев участие в мероприятии примут представители из Ирана, Пакистана и стран СНГ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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