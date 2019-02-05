Песков заявил, что Путин начал работу над посланием Федеральному собранию

По словам представителя Кремля, привлекаются также подразделения Администрации Президента, ведомства, министерства.

Президент России Владимир Путин начал работу над посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Работа над посланием началась. Работают и соответствующие подразделения Администрации Президента, привлекаются соответствующие ведомства, министерства, и сам президент тоже уже работает над содержанием послания предстоящего, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что дата, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию, будет сообщена дополнительно.

В последний раз Путин выступил с посланием 1 марта 2018 года. По факту оно и стало посланием за предыдущий год, так как в 2017 году российский лидер в таком формате не выступал.

Послание президента — ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нём руководитель страны даёт оценку положения дел в стране и определяет основные направления политики на перспективу. Стоит добавить, что обращение является не только правом, но и обязанностью президента, что закреплено в Конституции РФ.