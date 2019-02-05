Украина сокращает количество пассажирских поездов в Россию

А в конце прошлого года Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин инициативу о полном закрытии ж/д сообщения между странами.

Руководство украинских железных дорог (Укрзализныця) уведомляет о сокращении периодичности курсирования поездов в Россию. Уже с 5 февраля поезда из Одессы и Харькова будут отправляться в Москву не ежедневно, а через день.

Власти Украины объясняют введение этих мер стремительным, по их словам, падением пассажиропотока между странами.

— Так, в 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году, — сообщает пресс-служба украинской компании.

Отметим, что статистика киевских властей никак не бьётся с данными ФСБ. Ранее в ведомстве сообщили, что только в первой половине 2018 года Россию с частными, деловыми визитами и с целью турпоездки посетило почти четыре миллиона украинцев.

Напомним, что в конце прошлого года Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин инициативу о полном закрытии ж/д сообщения между двумя странами.