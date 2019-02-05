Песков анонсировал отдельную встречу Путина и Рухани в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проведут отдельную встречу в рамках переговоров лидеров России, Ирана и Турции по Сирии, запланированных на 14 февраля в Сочи.

— Отдельная беседа с Рухани действительно запланирована. Она пройдёт в Сочи на полях трёхсторонней встречи по Сирии Путин — Эрдоган — Рухани, — заявил представитель Кремля.

Напомним, что президенты России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля.