Песков анонсировал отдельную встречу Путина и Рухани в Сочи

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Песков анонсировал отдельную встречу Путина и Рухани в Сочи

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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проведут отдельную встречу в рамках переговоров лидеров России, Ирана и Турции по Сирии, запланированных на 14 февраля в Сочи.

— Отдельная беседа с Рухани действительно запланирована. Она пройдёт в Сочи на полях трёхсторонней встречи по Сирии Путин — Эрдоган — Рухани, — заявил представитель Кремля.

Напомним, что президенты России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля.

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