Песков заявил, что Путин не будет комментировать снятие санкций США с "Русала"

Президент России Владимир Путин не планировал делать каких-либо заявлений относительно ситуации со снятием санкций США с "Русала" и En+. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, президент не планирует. Это не тема президента абсолютно, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер считает эти ограничения незаконными, а также говорил об этом неоднократно.

— Россия никогда не была инициатором этих санкционных обменов, и, соответственно, она не может быть инициатором снятия или какого-то обсуждения этой темы, это должны делать те, кто вводил эти ограничения, — подчеркнул пресс-секретарь.

28 января Соединённые Штаты сняли санкции с трёх российских компаний — "Русал", En+ и "Евросибэнерго".