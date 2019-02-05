Виноваты морозы. В небе над Екатеринбургом появились три солнца

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Виноваты морозы. В небе над Екатеринбургом появились три солнца

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Сегодня утром температура воздуха в уральской столице упала до –34 °С, по области до –41 °С.

Жители Екатеринбурга сегодня утром заметили необычное оптическое явление — гало, которое образовалось в небе из-за аномальных морозов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шепоренко.

Необычное свечение с эффектом трёх солнц, выстраивающихся над горизонтом в один ряд и сопровождающихся радугой, показали жители нескольких екатеринбургских районов.

Шепоренко пояснила, что гало можно увидеть при маловетреной солнечной погоде и антициклоне.

В морозном воздухе есть ледяные кристаллы, через которые преломляются солнечные лучи. Это приводит к эффекту гало. Сейчас солнце низкое, поэтому гало можно наблюдать продолжительное время

Галина Шепоренко

Сегодня утром температура воздуха в Екатеринбурге упала до –34 °С, по области до –41 °С. В ночь на 6 февраля также ожидаются морозы: в городе до –32 °С, по области до –40 °С.

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