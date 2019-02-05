Объявление лауреатов президентской премии для молодых учёных — видеотрансляция

Читайте также

Объявление лауреатов президентской премии для молодых учёных — видеотрансляция

13

Фото: © Pixabay

Основной целью премии является стимулирование дальнейших исследований и создание условий для новых открытий.

Помощник главы России Андрей Фурсенко называет имена лауреатов президентской премии в области науки и инноваций среди молодых учёных. Лайф ведёт видеотрансляцию мероприятия.

Премия для молодых учёных была учреждена в 2008 году. Она присуждается специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники, а также укрепление обороноспособности страны. Размер премии составляет 2,5 миллиона рублей. Возраст лауреатов не может превышать 35 лет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×