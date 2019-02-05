Объявление лауреатов президентской премии для молодых учёных — видеотрансляция

Помощник главы России Андрей Фурсенко называет имена лауреатов президентской премии в области науки и инноваций среди молодых учёных. Лайф ведёт видеотрансляцию мероприятия.
Премия для молодых учёных была учреждена в 2008 году. Она присуждается специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники, а также укрепление обороноспособности страны. Размер премии составляет 2,5 миллиона рублей. Возраст лауреатов не может превышать 35 лет.
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