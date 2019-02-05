Лавров заявил, что российские айтишники возвращаются в Россию из США

По словам главы российской дипломатии, в России необходимо создать такие условия, в которых специалисты смогут реализовать себя.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-Таджикском (славянском) университете, рассказал о молодых специалистах в сфере информационных технологий, которые возвращаются из Кремниевой долины в США обратно в Россию.

— Многие уже начинают возвращаться, в том числе молодые ребята, которые работают в сфере информационных, коммуникационных технологий. В том числе и из Силиконовой (Кремниевой. — Прим. Лайфа) долины некоторые ребята возвращаются, — сказал он.

Он отметил, что Москва проводит большую работу для стимулирования молодёжи к изучению информационных технологий, которая приносит свои плоды. По словам Лаврова, главная задача в этом направлении — создание условий, при которых молодые специалисты, в том числе в этой сфере, смогли бы реализовать себя на территории своей страны.