Названы лауреаты Премии президента России молодым учёным

Премии президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год присуждены сегодня исследователям за создание прорывных технологий решения многомерных задач, разработку нового метода обнаружения взрывчатки, открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей и за изучение особенностей нервной системы. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко.

— Лауреатами премии ... стали сотрудники Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Горлов и Виктор Жарков. Им присуждены награды за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ, — пояснил Фурсенко.

Также лауреатом стала Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета за открытие новых механизмов устойчивости насекомых к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis.

Представитель Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Вячеслав Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем позвоночных и беспозвоночных животных.

Лауреатом премии стал также сотрудник Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец — он был награждён за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач химии, физики, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых учёных, которая была учреждена в 2008 году, присуждается за серьёзный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности государства. Целью премии является стимулирование дальнейших исследований и создание хороших условий для новых открытий. Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей.