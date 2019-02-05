С Украины в том числе. Сообщения о "минированиях" в Москве пришли из-за границы

Сообщения о "минированиях" в Московском регионе поступили с IP-адресов зарубежных стран, в том числе и Украины. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

Анонимные письма пришли на электронную почту различных организаций. Другие страны, помимо Украины, не уточняются.

Как уже сообщал Лайф, среди "заминированных" объектов торговые центры, школы, вузы, районные управы и т.д. По последним данным, в общей сложности анонимные сообщения поступили в более чем 60 зданий в Московском регионе.