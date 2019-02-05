Свыше тысячи человек были привиты из-за очага кори в столичном хостеле

Вакцинацию проводят как среди постояльцев мини-гостиницы, так и на строительных площадках, где работают большинство из них.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве держит на контроле ситуацию с риском эпидемии кори в одном из столичных хостелов. В ведомстве пояснили, что первый заболевший не был привит против кори. Первые симптомы заболевания у него появились еще 28 января, однако за медицинской помощью он не обратился. Вскоре состояние больного ухудшилось, и 2 февраля его увезли в больницу на скорой.

— На данный момент организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинские осмотры и наблюдение за контактными, вакцинация лиц, не привитых против кори, — сообщает Роспотребнадзор. — Все работники хостела здоровы, привиты против кори.

Чтобы не допустить развития эпидемии, медики проводят массовую вакцинацию как среди постояльцев хостела, так и на строительных площадках, где работают большинство из них. На сегодняшний день привито уже 1370 человек.

Ранее стало известно, что 25 человек были госпитализированы из хостела "Тут как дома" на юго-востоке Москвы с симптомами кори. Все госпитализированные — рабочие, проживавшие в мини-гостинице. Среди них есть и иностранцы.

Корь — вирусная инфекция, при которой возникают интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Корь очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.