Лавров раскритиковал ЕСПЧ за поддержку украинки, жарившей яичницу на Вечном огне

Инцидент произошёл в декабре 2010 года, а решение Европейского суда по нему было озвучено лишь в 2018-м.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), оправдавшего гражданку Украины, которая жарила яичницу на Вечном огне в Киеве.

— Как суд может такие решения принимать, оправдывая тех, кто жарит яичницу на Вечном огне? Ужас, — заявил глава Лавров, выступая в Российско-таджикском славянском университете. Его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщал Лайф, украинку задержали 16 декабря 2010 года за "акцию" на Могиле Неизвестного Солдата в Парке Славы в Киеве. Суд признал её виновной и приговорил к трём годам условно. Заявление в ЕСПЧ девушка подала в 2011 году, так как считала, что её права были нарушены по нескольким эпизодам.

В феврале 2018 года Европейский суд обязал Киев выплатить девушке компенсацию — четыре тысячи евро.