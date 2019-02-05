"Победа" ограничила размер ручной клади

В компании заявили, что вернут бесплатный провоз некоторых предметов сверх нормы.

Авиакомпания "Победа" ограничила размер провоза в самолёте ручной клади до 36х30х4 сантиметров (весом не более 10 килограммов), при этом вернёт бесплатный провоз некоторых предметов сверх клади. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Взять с собой на рейс сверх нормы можно будет сумку, портфель или рюкзак размером не более 36х30х23 сантиметров, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства, питание для ребёнка, один костюм в портпледе, костыли, детскую люльку, кресло-коляску и товары из duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

При этом, по словам гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова, компания оставила пассажирам возможность выбора.

— Теперь клиенты могут сами выбрать, какими правилами им проще пользоваться: как раньше, взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов 36х30х27 см или руководствоваться новыми правилами на основании определения Верховного суда и взять только одно место ручной клади весом до 10 килограммов и габаритами до 36х30х4 см плюс перечень вещей из Федеральных авиаправил, — добавил он.

"Победа" весной прошлого года подала к Минтрансу и Минюсту иски, в которых просила частично отменить нормы перевозки бесплатной ручной клади, позволяющие сверх пятикилограммовой нормы брать в салон сумку, рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе. При этом сумка, рюкзак и другие вещи допущены к бесплатной перевозке, если соответствуют габаритам до 36х30х27 см в трёх измерениях.

При этом "Победа" настаивала, что предложенные ею габариты ручной клади — расчёт компании Boeing для безопасного размещения на борту.

Суд не удовлетворил требования истца, а Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала решение законным. Изменения правил перевозки ручной клади "Победой" вступят в силу 18 февраля.