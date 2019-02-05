При пожаре в Британии погибло четверо детей

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При пожаре в Британии погибло четверо детей

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Фото: © Pixabay/KTTrainer

Троим людям удалось спастись. Они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

В результате пожара в жилом доме в британском городе Стаффорд погибло четверо детей. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошёл 5 февраля около шести утра по московскому времени. При тушении огня спасатели обнаружили тела четверых детей. Сообщается, что ещё трое жителей сумели выбраться из горящего здания. Они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники пожарной охраны.

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