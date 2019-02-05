Правительство Подмосковья эвакуировано из-за сообщений о "минировании" — видео

Правительство Московской области эвакуировано из-за сообщений о "минировании". Как стало известно Лайфу, на месте работают правоохранители.
Сотрудников вывели за пределы территории административного учреждения, все они стоят группами на удалении от объекта.
Как сообщалось ранее, в Московском регионе проверяют сообщения о минировании уже 50 зданий, среди них школы и торговые центры. По данным СМИ, звонки о "бомбе" поступили с IP-адресов зарубежных стран, в том числе и Украины.
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