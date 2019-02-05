Мадуро заявил, что в ближайшее время выборов президента в Венесуэле не будет

Президентских выборов в Венесуэле в ближайшее время не будет. Об этом в интервью телеканалу RT заявил глава государства Николас Мадуро.

— В Венесуэле нет дефицита выборов... Проблема в оппозиции, а не в [проведении] ещё одних выборов, — сказал Мадуро.

По его словам, за последние 20 лет в Венесуэле прошло 25 выборов, а за последние полтора года — шесть избирательных кампаний. Президент также отметил, что единственные выборы, запланированные на ближайшее время, — парламентские. Они состоятся в 2020 году.

Напомним, в конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Москве же считают Мадуро легитимным президентом этой страны.