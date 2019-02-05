Лавров призвал граждан Таджикистана избегать "мутных схем" для работы в РФ

По его мнению, мигранты ещё до въезда в Россию должны знать, что они устраиваются на легальную работу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал граждан Таджикистана избегать "мутных схем" при трудоустройстве в России и предложил Душанбе принять ряд соглашений, регулирующих права трудовых мигрантов.

— Очень важно, чтобы велась работа с мигрантами до того, как они уедут в РФ, чтобы они не ехали по таким "мутным схемам", а чётко знали, кто их работодатель, что это легальная работа, что у них не отнимут паспорта, не будут давать деньги в конверте от случая к случаю, — сказал он, выступая в Российско-таджикском славянском университете.

По словам Лаврова, предложенные соглашения направлены на то, чтобы сфера трудовой миграции стала полностью легальной и комфортной для самих приезжих.

Как писал ранее Лайф, за первые два квартала 2018 года трудовые мигранты из стран бывшего СССР перевели из России на родину 6,69 миллиарда долларов, из которых 1,15 миллиарда — граждане Таджикистана.