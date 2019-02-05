В метро Москвы не планируют вводить систему оплаты по зонам

В московском метро заявили, что никаких планов о введении системы оплаты по зонам нет. Таким образом в столичной подземке опровергли сообщения СМИ. В метрополитене добавили, что сейчас изучается возможность единой билетной системы считывать зональные билеты электричек.

— Метрополитен по поручению департамента транспорта создаёт единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы, — пояснили в подземке Агентству городских новостей "Москва".

Ранее РБК сообщил, что в метро якобы заказали разработку новой системы оплаты, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, куда едет пассажир. Утверждалось, что систему будут вводить поэтапно через год.