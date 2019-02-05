Столичный хостел продолжает работать, несмотря на угрозу эпидемии кори — видео

Сотрудники мини-гостиницы не спешат ограничивать доступ в помещение, откуда 25 человек были госпитализированы с симптомами вирусной инфекции.

Хостел "Тут как дома" на юго-востоке Москвы, где был зафиксирован очаг кори, продолжает работать. В этом Лайф лично убедился на месте событий. Доступ к зданию оставался свободным вплоть до приезда съёмочных групп. Однако, оказавшись в центре внимания СМИ, сотрудники хостела закрыли двери и теперь не пропускают внутрь не только журналистов, но и постояльцев, у которых остались там личные вещи.

Один из постояльцев хостела рассказал Лайфу, что никаких специальных мер в связи с угрозой эпидемии кори в помещении не проводилось. А вот данные о вакцинации он подтвердил: говорит, что несколько карет скорой помощи приезжали на днях, чтобы в массовом порядке сделать прививки тем, кто мог контактировать с заболевшими.

Ранее стало известно, что 25 человек были госпитализированы из хостела "Тут как дома" на юго-востоке Москвы с симптомами кори.

Корь — вирусная инфекция, при которой возникает интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Она очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.