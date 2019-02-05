Матвиенко попросила Путина выделить пять млрд рублей на театры в регионах

По словам сенатора, российский лидер уже дал соответствующие поручения по этому вопросу.

Вопрос о выделении дополнительно пяти миллиардов рублей на улучшение состояния региональных театров будет проработан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В январе сенатор обратилась к президенту России с просьбой выделить дополнительные средства на ремонт и модернизацию театров в регионах.

Глава государства уже поручил правительству проработать этот вопрос, есть предварительная поддержка со стороны премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Минфина Антона Силуанова Валентина Матвиенко

— Объём финансирования (детских театров) в ближайшие пять лет составит более 6 миллиардов рублей, — пояснила сенатор. Она отметила, что эту поддержку получит более четверти всех детских театров.

При этом, по словам сенатора, это только первый шаг. В театрах часто устаревшее световое и техническое оборудование, значительная часть учреждений нуждается в поддержке.