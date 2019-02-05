Неизвестный вирус погубил 11-летнюю школьницу на Урале

11-летняя школьница умерла в Нижнем Тагиле от неизвестного вируса. Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на начальника СО СКР Дзержинского района города.

По предварительным данным следователей, причиной смерти стала вирусная инфекция неизвестной этимологии. По факту смерти ребёнка проводится проверка.

Известно, что девочка умерла дома, после того, как приехала с родителями из ортопедического центра в Екатеринбурге.

Разбор этого случая находится на контроле в региональном Минздраве.