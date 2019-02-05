Подтолкнула совесть. Главный пилот "Аэрофлота" сознался в попытке подкупа врача

Защита хочет доказать, что пилот подпадает под примечание статьи о взятке как лицо, добровольно сообщившее о преступлении.

Адвокат замдиректора департамента производства полётов, главного пилота "Аэрофлота" Анатолия Якимчука Сергей Черняков в беседе с Лайфом рассказал, что его никто не задерживал: Якимчук сам написал явку с повинной. По словам юриста, на такой шаг главного пилота "Аэрофлота" подтолкнула совесть.

— Никакого задержания ФСБ не было. Как это всё развивалось: были даны деньги, да, мы это признаём, была взятка за общее покровительство, от чистого сердца, — сказал он.

Черняков добавил, что Якимчук был признан негодным к лётной деятельности. Однако деньги передавались за общее покровительство: пилот не просил главу медкомиссии переговорить с врачами. Взятка была "от чистого сердца".

По его словам, защита хочет доказать, что пилот подпадает под примечание статьи о взятке как лицо, добровольно сообщившее о преступлении.

Напомним, что СКР обвинил главного пилота "Аэрофлота" во взятке для допуска к полётам.