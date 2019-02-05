Глава Подмосковья попросил Путина поддержать открытие образовательных центров

По его словам, в регионе есть два образовательных учреждения, на базе которых можно создать два образовательных кластера.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил президента РФ Владимира Путина поддержать открытие двух детских образовательных центров по аналогии с проектом "Сириус" в Сочи.

По словам Воробьёва, в регионе есть два образовательных учреждения, на базе которых можно открыть центры наподобие "Сириуса": физтехлицей в Долгопрудном для изучения технических наук и гимназия Примакова в Одинцовском районе для изучения гуманитарных дисциплин.

— В продолжение проекта "Сириус", который успешно в Сочи работает, мы хотели бы создать тоже два таких центра, подобных "Сириусу", куда ребята будут приезжать и из Подмосковья, и из других регионов, — приводит слова Воробьёва сайт Кремля.

Напомним, образовательный центр "Сириус" в Сочи был создан в 2014 году на базе олимпийских объектов по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей профподготовкой одарённых детей.