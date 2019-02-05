Глава Подмосковья попросил Путина поддержать открытие образовательных центров

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил президента РФ Владимира Путина поддержать открытие двух детских образовательных центров по аналогии с проектом "Сириус" в Сочи.
По словам Воробьёва, в регионе есть два образовательных учреждения, на базе которых можно открыть центры наподобие "Сириуса": физтехлицей в Долгопрудном для изучения технических наук и гимназия Примакова в Одинцовском районе для изучения гуманитарных дисциплин.
— В продолжение проекта "Сириус", который успешно в Сочи работает, мы хотели бы создать тоже два таких центра, подобных "Сириусу", куда ребята будут приезжать и из Подмосковья, и из других регионов, — приводит слова Воробьёва сайт Кремля.
Напомним, образовательный центр "Сириус" в Сочи был создан в 2014 году на базе олимпийских объектов по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей профподготовкой одарённых детей.
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