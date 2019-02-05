Число "заминированных" объектов в Москве и Подмосковье превысило 100

В одной только столице из-за угроз было эвакуировано порядка девяти тысяч человек.

Число объектов в Москве и Московской области, в которые поступили анонимные звонки с сообщением о "минировании", превысило 100. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель экстренных служб.

— В Москве анонимные сообщения о минировании поступили в адрес 80 объектов, в Московской области — 25, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в одной только Москве из-за сообщений о "минировании" было эвакуировано девять тысяч человек.

Как уже сообщал Лайф, среди "заминированных" в Москве объектов числятся торговые центры, школы, вузы, районные управы и другое. Сообщения с угрозами поступали с IP-адресов зарубежных стран, в том числе и Украины.