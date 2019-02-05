Воробьёв доложил Путину о планах открытия в Подмосковье новых стационаров

Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть возможность выделения денег на строительство детской больницы в Балашихе. Как сказал российскому лидеру глава Московской области Андрей Воробьёв, стационар может обойтись в порядка 10 миллиардов рублей.

— Сегодня хотел обратиться к вам с просьбой рассмотреть возможность поддержки, — сказал президенту руководитель региона. Он уточнил, что имеющегося в Московской области детского стационара недостаточно, поэтому и появились планы построить новую больницу на 600 коек. Но, по его словам, эта стройка не включена в нацпроект "Здравоохранение".

Президент отметил, что, насколько ему известно, на этот проект пока нет проектно-сметной документации. В ответ Воробьёв пояснил, что проектирование ведётся, а средства на строительство будут нужны чуть позже.

— Потому что, если нет решения по ресурсам, проектировать тоже не совсем целесообразно. Поэтому наша задача — сначала понять, насколько реально быть включёнными в нацпроект "Здравоохранение", и мы спроектируем до конца года, — пояснил Воробьёв.

Однако российский лидер напомнил, что "в нацпроекте "Здравоохранение" уже все деньги расписаны", поэтому стройку можно вести "за рамками национального проекта".

ПСД всё равно нужно делать прямо сейчас. Но это [финансирование] будет тогда с 2021 года Владимир Путин

Губернатор заверил, что такое решение "вполне устраивает" подмосковное правительство.

Воробьёв также рассказал президенту о строительстве ещё одной детской многопрофильной больницы на 400 коек по нацпроекту в Красногорске. Он отметил, что строительство начнётся в конце 2019 — начале 2020 года.

Перинатальные центры работают — их пять в Московской области. И вот теперь нужно будет двигаться дальше Андрей Воробьёв

По словам Воробьёва, также по нацпроекту область получила поддержку для создания онкокорпуса, который будет стоить порядка 10 миллиардов рублей и будет оснащён всем необходимым оборудованием.