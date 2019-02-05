Обновят программное обеспечение. Mercedes отзывает более 7 тысяч авто в России

Все ремонтные работы для владельцев транспортных средств будут осуществляться бесплатно.

Более семи тысяч автомобилей Mercedes-Benz будет отозвано в России из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

— Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2017 года по 2018 год... Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определён некорректно, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время представители компании проинформируют владельцев машин, попадающих под отзыв, о необходимости доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. На всех авто произведут актуализацию программного обеспечения головного устройства Audio 20.