"Пою оглушённый". Максим Фадеев рассказал о своих проблемах со слухом

Известный продюсер Максим Фадеев на своей странице в "Инстаграме" рассказал о проблемах со слухом и как ему удаётся петь на сцене.

— Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушённый. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне не слышен даже сильнейший звук около меня, — написал он.

Также продюсер рассказал, что на предстоящем концерте в Баку он будет выступать при помощи специального датчика, установленного "на кости головы", а также приборов, показывающих тон песни и то, как композицию будут воспринимать слышащие люди.