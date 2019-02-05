"Пою оглушённый". Максим Фадеев рассказал о своих проблемах со слухом

Известный продюсер Максим Фадеев на своей странице в "Инстаграме" рассказал о проблемах со слухом и как ему удаётся петь на сцене.
— Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушённый. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне не слышен даже сильнейший звук около меня, — написал он.
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Сегодня у меня начинаются репетиции концерта в Баку. Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушённый. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода и мне не слышен даже сильнейший звук около меня. Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма и я суммарно потерял одно ухо... Поэтому был предложен такой путь - установка датчика на кости головы и по костной проводимости я буду пытаться воспринимать звук. Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно - прибор, который показывает форму песни, длительность и мое место нахождении в ней! Далее прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне «подсказывает» тон песни. Я теперь тренируюсь жить по-новому, по приборам петь для вас... И, конечно, для более уверенного пребывания на сцене я должен постоянно тренировать себя. Вроде все рассказал!) Просто каждый концерт приходится готовить будто это «адронный коллайдер», а не концерт музыканта. В общем, я справлюсь!
Также продюсер рассказал, что на предстоящем концерте в Баку он будет выступать при помощи специального датчика, установленного "на кости головы", а также приборов, показывающих тон песни и то, как композицию будут воспринимать слышащие люди.
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