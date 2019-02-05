В Подмосковье женщину убило ледяной глыбой, упавшей с крыши

Глыба льда упала с крыши на голову женщине в городе Рошале Московской области, в результате чего пострадавшая погибла на месте, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
5 февраля в городе Рошале с крыши 2-этажного жилого дома на голову проходившей рядом женщине упала глыба льда. От полученных травм женщина скончалась на месте
Следственный комитет
По факту инцидента проводится доследственная проверка. Осматривается место ЧП, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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