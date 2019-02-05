"Не дадим работать". Ляшко парализовал работу Рады, требуя снизить цены на газ

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде Украины заблокировала трибуну и выступила с требованиями снизить цену на газ для населения и уволить руководство НАК "Нафтогаз Украины". Об сообщил сам лидер партии.

— Мы заблокировали трибуну парламента, чтобы заставить власть вынести на рассмотрение наш законопроект о моратории на повышение цены на газ. Люди не должны получать платёжки на 9000 гривен, когда у них пенсия 1500 гривен. Вместе прекратим тарифный геноцид! — написал Олег Ляшко на своей странице в "Фейсбуке".

В октябре прошлого года Олег Ляшко организовывал митинги у здания Кабинета министров Украины с требованием опустить цены на голубое топливо. В этом вопросе с Ляшко согласна другой кандидат в президенты —Юлия Тимошенко.

Депутат Рады Александр Долженков подсчитал, что к запланированному повышению в 2020 году цена увеличится в 12 раз относительно стоимости 2013 года.

Повышение цены на газ до уровня Европы было условием, поставленным Международным валютным фондом перед Украиной, чтобы страна могла получить кредит в $3,9 млрд. Правительство страны подписало соответствующие постановления 19 октября прошлого года.