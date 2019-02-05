"Всё равно". В Раде заявили, что Украине не нужно признание Россией выборов

В Верховной раде полагают, что Москва в любом случае будет недовольна Киевом, пока Украина "идёт своим путём".

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что Киеву не нужно признание итогов президентских выборов со стороны Москвы.

— Нам всё равно, что сделает или не сделает Российская Федерация. Они пять лет рассказывают, что у нас здесь хунта, и будут делать ещё пять лет. Им всё будет не нравиться, пока Украина идёт своим путём, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о признании Москвой итогов выборов.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ не пускать российских наблюдателей на выборы главы государства, которые намечены на 31 марта. Кроме того, в Верховную раду внесли законопроект, который запрещает россиянам работать в качестве наблюдателей на предстоящем голосовании.