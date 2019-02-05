Беглов взял курс на "омоложение" чиновников Смольного

Врио главы Петербурга призвал добиться, чтобы не менее 35% муниципальных и госслужащих на ключевых позициях были не старше 35 лет.

Александр Беглов провёл совещание, посвящённое решению вопросов молодёжной политики, созданию социальных лифтов для молодёжи. По его мнению, необходимо сполна использовать молодёжный потенциал во благо города, для чего надо создать соответствующие условия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте петербургской администрации.

Врио губернатора подчеркнул, что молодёжи следует дать возможность реализоваться не только в науке, искусстве, бизнесе и спорте, но и в управлении.

Молодые люди хотят участвовать в жизни города. И надо использовать этот потенциал, чтобы придать ему мощную динамику развития. Управление городом требует огромных усилий, навыков и компетенций. Для этого мы должны подготовить хорошую команду Александр Беглов

Глава региона обратил внимание на необходимость расширения практики социальных лифтов. По аналогии с конкурсом "Лидеры России" в Северной столице будет проводиться кадровый конкурс на городском уровне, отметил он.

Беглов поручил вице-губернаторам определить состав необходимого кадрового резерва для замещения победителями регионального кадрового конкурса.

Наша задача — добиться того, чтобы не менее 35% муниципальных и госслужащих на ключевых позициях были не старше 35 лет. В систему управления должны прийти люди, получившие не только хорошее образование, но и практический опыт работы Александр Беглов

Глава Петербурга поручил утвердить концепцию и дорожную карту предстоящей работы с молодёжью не позднее 1 мая 2019 года.