На Украине завели дело против Медведчука по статье "Госизмена"

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении председателя политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Дело заведено по таким статьям, как "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность".

— В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст. 111 УК Украины, — пишет пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в "Фейсбуке".

В Генпрокуратуре в частности недовольны заявлением украинского политика о том, что нужно образовать "автономный регион Донбасс", где будет собственный парламент и правительство. В надзорном ведомстве утверждают, что такие заявления противоречат Конституции Незалежной.

Представительница надзорного ведомства отмечает, что расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины.