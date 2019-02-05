Онищенко оценил ситуацию с корью в Московском регионе

По его словам, ситуация с заболеваемостью в регионе находится под контролем эпидемиологической службы.

Ситуация с отдельными случаями заболевания корью в Москве не требует дополнительной вакцинации населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке, бывшего главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко.

По его словам, случаи, которые произошли в московском хостеле, касаются иностранных граждан, у которых не было прививок. Он также считает, что столичный департамент здравоохранения должен выставить счёт руководству фирмы, чьи работники были госпитализированы, за лечение в московском инфекционном отделении.

Относительно того, стоит ли россиянам делать повторную вакцинацию от кори, Онищенко посоветовал уточнить у участковых врачей. Он отмечает, что ситуация с заболеваемостью корью в столичном регионе находится под контролем эпидемиологической службы.

Ранее стало известно, что 25 человек были госпитализированы из хостела "Тут как дома" на юго-востоке Москвы с симптомами кори.

Корь — вирусная инфекция, при которой возникает интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Она очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.