Путин примет участие в заседании форума "Деловой России"

Читайте также

Путин примет участие в заседании форума "Деловой России"

1

Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

Президент РФ Владимир Путин завтра, 6 февраля, примет участие в пленарном заседании 11-го форума общественной организации "Деловая Россия". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ключевая тема форума — роль бизнеса в реализации национальных целей из майского указа. Участники, которые представляют несырьевой сектор экономики, намерены обсудить ряд вопросов.

В частности, речь идёт о мерах для развития предпринимательства, повышения производительности труда, роста несырьевого экспорта.

Всего в форуме примут участие более полутора тысяч гостей. Среди них — представители министерств, главы российских регионов, владельцы крупнейших компаний страны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×