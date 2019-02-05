Путин примет участие в заседании форума "Деловой России"

Президент РФ Владимир Путин завтра, 6 февраля, примет участие в пленарном заседании 11-го форума общественной организации "Деловая Россия". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ключевая тема форума — роль бизнеса в реализации национальных целей из майского указа. Участники, которые представляют несырьевой сектор экономики, намерены обсудить ряд вопросов.
В частности, речь идёт о мерах для развития предпринимательства, повышения производительности труда, роста несырьевого экспорта.
Всего в форуме примут участие более полутора тысяч гостей. Среди них — представители министерств, главы российских регионов, владельцы крупнейших компаний страны.
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