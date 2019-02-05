Нулевая видимость. В Магнитогорске из-за тумана столкнулось сразу 13 машин

Сразу 13 автомобилей столкнулись в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает паблик " в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошёл на Южном переходе, недалеко от моста, соединяющего левый и правый берега города. Движение в обе стороны на этом участке дороги было ограничено.
— Произошло шесть ДТП, в которых механические повреждения получили автомобили Toyota RAV4, Opel Astra, SKODA Octavia, Hyundai Porter, Chery, две Lada Granta, Chevrolet Niva, Lada Largus, KIA Sportage, ВАЗ-2112, ГАЗ-322132 и ГАЗ-31105, — рассказали в ГИБДД.
По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана.
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