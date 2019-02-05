Нулевая видимость. В Магнитогорске из-за тумана столкнулось сразу 13 машин

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Нулевая видимость. В Магнитогорске из-за тумана столкнулось сразу 13 машин

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Фото: © VK/Регион-74 | Челябинск

Сразу 13 автомобилей столкнулись в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает паблик "Регион-74 | Челябинск" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл на Южном переходе, недалеко от моста, соединяющего левый и правый берега города. Движение в обе стороны на этом участке дороги было ограничено.

— Произошло шесть ДТП, в которых механические повреждения получили автомобили Toyota RAV4, Opel Astra, SKODA Octavia, Hyundai Porter, Chery, две Lada Granta, Chevrolet Niva, Lada Largus, KIA Sportage, ВАЗ-2112, ГАЗ-322132 и ГАЗ-31105, — рассказали в ГИБДД.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%B4%D1%82%D0%BF&c%5Bsection%5D=auto" target="_blank"><ins>Регион-74 | Челябинск</ins></a></p>

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана.

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