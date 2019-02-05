Нулевая видимость. В Магнитогорске из-за тумана столкнулось сразу 13 машин

Сразу 13 автомобилей столкнулись в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает паблик " Регион-74 | Челябинск" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл на Южном переходе, недалеко от моста, соединяющего левый и правый берега города. Движение в обе стороны на этом участке дороги было ограничено.

— Произошло шесть ДТП, в которых механические повреждения получили автомобили Toyota RAV4, Opel Astra, SKODA Octavia, Hyundai Porter, Chery, две Lada Granta, Chevrolet Niva, Lada Largus, KIA Sportage, ВАЗ-2112, ГАЗ-322132 и ГАЗ-31105, — рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана.