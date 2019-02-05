Посол РФ в Токио: Любые разговоры об американских ракетах на Курилах неуместны

Российский дипломат добавил, что подобные публикации не способствуют созданию конструктивного диалога с Японией.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин прокомментировал публикацию японского издания Japan Business Press о возможном размещении американских ракет на Курильских островах.

— Любые разговоры о даже гипотетическом размещении на этих островах иностранных вооружённых сил просто неуместны и беспочвенны, — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что острова Курильской гряды перешли к СССР и, как следствие, к России на "абсолютно законных основаниях". Галузин добавил, что ему неведомы мотивы тех, кто публикует в прессе материалы подобного толка, однако, по его мнению, такие действия не способствуют созданию позитивной атмосферы диалога с Японией.

Как писал ранее Лайф, японские СМИ выразили мнение, что четыре российских острова, на которые претендует Токио, могли бы стать идеальным местом для размещения американских ракет.