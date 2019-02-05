ФАС назвала возможную причину прошлогоднего скачка цен на топливо

По словам замглавы ФАС Андрея Цариковского, во время расследования могут быть обнаружены и новые подозреваемые.

Замглавы ФАС Андрей Цариковский рассказал РИА "Новости", что резкий подъём цен на нефтепродукты весной 2018 года мог быть спровоцирован сговором трейдеров.

— Пока речь идёт о двух трейдерах... В результате их действий цены на нефтепродукты завышались на бирже. Так как биржа носит индикативный характер для многих, это, естественно, приводило и к общему росту цен, — заявил чиновник, добавив, что это были достаточно крупные игроки рынка.

Рост цен на бензин и дизель в мае прошлого года в пять раз превысил годовую инфляцию в России. О том, что причиной роста топлива может быть картельный сговор, заявляли в Госдуме.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, пообещал, что рост цен на топливо в этом году не превысит инфляцию.