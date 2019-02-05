В Иркутске задержаны шесть человек, подозреваемые в похищении и двойном убийстве

В ходе обысков по местам проживания злоумышленников изъято травматическое и огнестрельное оружие.

В Иркутской области задержаны шестеро членов преступной группировки, подозреваемых в похищении человека в начале ноября прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, злоумышленники взломали дверь в квартиру мужчины, усадили его в автомобиль и отвезли в один из ломбардов Иркутска, где удерживали на протяжении пяти дней.

Злоумышленники оказались чёрными риелторами: они требовали от похищенного отказаться от прав на своё жильё. Для достижения цели они оказывали на него психологическое давление и ограничивали в еде.

Опасаясь за жизнь, похищенный согласился на требования членов банды и покинул город. Но вскоре личности преступников были установлены.

Шестеро фигурантов в возрасте 24–27 лет были задержаны и заключены под стражу. В ходе обысков по местам проживания изъято травматическое и огнестрельное оружие официальный представитель МВД России Ирина Волк

При расследовании выяснилось, что на счету банды есть другие преступления. Так, по мнению следователей, ряд задержанных может быть причастен к двойному убийству, произошедшему в июне 2018 года.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", "Вымогательство", "Похищение человека".