Мадуро поблагодарил Путина за "твёрдую и ясную позицию"

Кроме того, слова благодарности прозвучали в адрес лидеров Китая, Турции и Мексики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина, выступившего против агрессии в адрес Каракаса. Соответствующее заявление Мадуро сделал в интервью RT.

Я благодарен за твёрдую и ясную позицию правительству Путина, которое выступило против агрессии против Венесуэлы и попытке смены режима через госпереворот Николас Мадуро

Кроме того, президент Венесуэлы выразил благодарность лидерам Китая, Турции, Мексики, Уругвая, Боливии, а также стран, входящих в карибское сообщество Caricom.

Как уже сообщал Лайф, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Ряд стран, в том числе Россия, Китай и Турция, не раз выступали за урегулирование кризиса в Венесуэле мирным путём, позволив гражданам этой страны самостоятельно определять своё будущее.