Медведев создал оргкомитет для подготовки 20-летия подвига десантников в Чечне

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига псковских десантников в Чечне.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, комитет возглавил замкомандующего Воздушно-десантными войсками Виктор Купчишин. В состав оргкомитета вошли главы некоторых регионов, руководители общественных организаций и другие. Комитету поручено разработать план памятных мероприятий на 2020 год.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года бойцы шестой роты Псковской дивизии ВДВ заняли высоту 776, где выдержали нападения группировки боевиков Басаева и Хаттаба численностью около 2,5 тысячи человек. В ходе боя погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести. 22 бойцам было присвоено звание Героя Россия, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров были награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.