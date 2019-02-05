Долго стоял в очереди. Житель Сочи напал с ножом на сотрудника Сбербанка

Вооружённый ножом житель Сочи напал на сотрудника финансового учреждения. Об этом сообщает портал "Кубань 24" со ссылкой на ГУ МВД России по Кранодарскому краю.

Клиент стал выражать недовольство тем, что долго стоит в очереди, и из-за этого у него начался конфликт с сотрудником банка.

— Мужчина достал нож и стал угрожать оппоненту. Вышедшие на улицу посетители сообщили об инциденте правоохранителям, которые в этот момент проходили мимо здания, — отметили в ведомстве.

Злоумышленник был задержан на месте. Судя по фотографиям, которые опубликовали очевидцы в социальных сетях, инцидент произошёл в одном из отделений Сбербанка.