АУЕ возвращается. Подростки всё чаще сталкиваются с "тюремными" группами в Сети

По мнению экспертов, для эффективной борьбы с такими сообществами нужны изменения в законодательстве.

Численность сообществ, которые связаны с подростковой субкультурой АУЕ (арестантский уклад един), может достигать порядка 800 тысяч человек, и это только в одной из российских социальных сетей. Об этом заявил координатор Центра безопасного интернета, директор фонда "Не допусти!" Урван Парфентьев, слова которого приводит "Российская газета".

По его оценке, сейчас каждый третий российский подросток мог так или иначе контактировать с различными АУЕ-сообществами. Причём 70–85% участников подобных групп — мужчины в возрасте до 30 лет.

Для эффективной борьбы с такими сообществами, как заявляют эксперты, нужны изменения в законодательстве, которые позволят очень быстро блокировать криминальный контент. На данный момент процедура растягивается до двух месяцев.