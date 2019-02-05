Легче и безопаснее. Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

Первый Land Cruiser в 200-м кузове был выпущен в сентябре 2007 года. 300-й ожидают спустя 12 лет.

Автоэксперты японского издания Best Car сообщили, что осенью этого года миру будут представлены Toyota Land Cruiser и Lexus LX нового поколения. Журналистам об этом сообщили собственные источники в автомобилестроительной корпорации Toyota.

Внедорожники сохранят рамную конструкцию, но при этом потеряют в весе и станут безопаснее. Система превентивной безопасности будет оснащена новейшей версией Toyota Safety Sense, которая способна обнаруживать и реагировать на пешеходов даже в ночное время.

Восьмицилиндровые двигатели заменят на 3,5 литра Twin Turbo. Ожидаемая мощность — около 400–450 л. с. Коробку возьмут 10-ступенчатую, как на седане Lexus LS 500.