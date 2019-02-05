Житель Техаса умер после взрыва электронной сигареты

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Житель Техаса умер после взрыва электронной сигареты

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Фото: © flickr.com/Sarah Johnson

По предварительной версии, причиной взрыва устройства стали неполадки с аккумулятором.

Житель американского города Форт-Уэрт в штате Техас умер в результате взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает газета Fort Worth Star-Telegram.

Инцидент произошёл в городе Форт-Уэрт. 24-летний американец купил новую электронную сигарету. Когда он решил впервые ею воспользоваться в своей машине, произошёл взрыв.

Молодого человека госпитализировали, но через два дня он скончался от "проникающего ранения", которое получил при взрыве. Кроме того, по словам медиков, ещё в машине он перенёс инсульт, что привело к кровоизлиянию в мозг.

Расследование инцидента ведёт полиция. По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность аккумулятора устройства.

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