Житель Техаса умер после взрыва электронной сигареты

По предварительной версии, причиной взрыва устройства стали неполадки с аккумулятором.

Житель американского города Форт-Уэрт в штате Техас умер в результате взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает газета Fort Worth Star-Telegram.

Инцидент произошёл в городе Форт-Уэрт. 24-летний американец купил новую электронную сигарету. Когда он решил впервые ею воспользоваться в своей машине, произошёл взрыв.

Молодого человека госпитализировали, но через два дня он скончался от "проникающего ранения", которое получил при взрыве. Кроме того, по словам медиков, ещё в машине он перенёс инсульт, что привело к кровоизлиянию в мозг.

Расследование инцидента ведёт полиция. По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность аккумулятора устройства.