"За это и боремся!" Главу Минздрава Украины отстранили от работы

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"За это и боремся!" Главу Минздрава Украины отстранили от работы

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Ульяна Супрун. Фото: © Facebook/Уляна Супрун

За 2,5 года своей деятельности Супрун дала несколько десятков "полезных" советов, благодаря которым постоянно мелькала в СМИ.

Исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в своём фейсбуке.

— Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев — наивысшая ценность. За это и боремся! — написал Ляшко.

Как говорится в решении Окружного административного суда Киева, иск подал депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

— Запретить ... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра, — говорится в документе.

Ульяна Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины в августе 2016 года. С этого момента её "полезные" советы регулярно мелькают в СМИ. Так, в сентябре 2018 года Супрун предложила лечить серьёзные заболевания, в том числе онкологию и психические, смехом. А месяц спустя она же предостерегла граждан от уринотерапии.

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