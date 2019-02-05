"За это и боремся!" Главу Минздрава Украины отстранили от работы

Исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в своём фейсбуке.
— Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев — наивысшая ценность. За это и боремся! — написал Ляшко.
Как говорится в решении Окружного административного суда Киева, иск подал депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
— Запретить ... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра, — говорится в документе.
Ульяна Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины в августе 2016 года. С этого момента её "полезные" советы регулярно мелькают в СМИ. Так, в сентябре 2018 года Супрун предложила лечить серьёзные заболевания, в том числе онкологию и психические, смехом. А месяц спустя она же предостерегла граждан от уринотерапии.
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