Премировал сам себя. Задержан бывший мэр Арзамаса

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Премировал сам себя. Задержан бывший мэр Арзамаса

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Задержан экс-мэр Арзамаса Нижегородской области Михаил Мухин, премировавший сам себя и совершивший ещё несколько коррупционных преступлений с ущербом в десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

— С сентября по декабрь 2016 года подозреваемый неоднократно незаконно издавал распоряжения о своём премировании. Всего противоправными действиями подозреваемого бюджету города причинён ущерб на сумму свыше 228 тысяч рублей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СУ СКР.

Следователи отмечают, что Мухин, который досрочно сложил свои полномочия в декабре 2018 года, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и хищении чужого имущества.

В ближайшее время экс-мэру будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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