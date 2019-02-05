Назначена новая комплексная экспертиза по делу Кирилла Серебренникова

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Назначена новая комплексная экспертиза по делу Кирилла Серебренникова

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Кирилл Серебренников. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Назначена новая комплексная экспертиза по делу обвиняемого в хищении бюджетных средств режиссёра Кирилла Серебренникова. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.

— Предлагаю участникам процесса предложить экспертное учреждение и подготовить список вопросов для экспертов, — добавила судья Ирина Аккуратова.

Стоит отметить, что предыдущая экспертиза была проведена на стадии следствия. К ней были вопросы и возражения со стороны адвокатов режиссёра. Они поясняли, что экспертиза не предоставила достаточно данных, чтобы можно было делать выводы.

Серебренникову и другим фигурантам дела вменяется похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

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